FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Zahlen von 258 auf 293 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach einem guten Start ins neue Jahr habe der Gasekonzern die diesjährige Prognose angehoben, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen erneut. Das robuste Geschäftsmodell unter anderem mit einer guten Positionierung am Wasserstoff-Zukunftsmarkt untermauere seine Kaufempfehlung./tih/gl