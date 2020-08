NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe dank einer gesteigerten Profitabilität die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Horizont tauchten erste Anzeichen einer Erholung auf./tih/bek