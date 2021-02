NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde nach Zahlen für das Schlussquartal 2020 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237,65 Euro belassen. Der Gasekonzern habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx