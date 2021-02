NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 279,00 US-Dollar belassen. In Euro umgerechnet ermittelte er zuletzt ein Ziel von 237,65 Euro. Der Gasekonzern habe im vierten Quartal in allen Regionen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei für die derzeit herausfordernden Zeiten herausragend./tih/he