NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 206 auf 208 US-Dollar (186,25 Euro) angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der fusionierte Industriegase-Konzern habe die Volumina und die Preise sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zum Vorquartal gesteigert, weshalb die Aktie im schwachen Markt zugelegt habe, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Linde weiterhin die Kosten senken und dürfte einschließlich des kommenden Jahres weitere Aktien für rund fünf Milliarden Dollar zurückkaufen. Zekauskas traut Linde eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung zu./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.