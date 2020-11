NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Papiere von Linde von 280 auf 288 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2020 und 2021 an. Er lobte stärkere Kostensenkungen des Industriegasekonzerns und Anlagenbauers. Zudem gehe das Volumen weniger stark zurück als gedacht und es gebe positive Preis- und weniger belastende Währungseffekte./ag/tih