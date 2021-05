NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 296 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein Preismuster für Industriegase, mit dem Linde weitgehend unabhängig sei von den Bedingungen im aktuellen Geschäftszyklus, führe zu einem strukturell höheren Gewinnwachstum und einer höheren Bewertung, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag