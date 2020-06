NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lloyds von 47 auf 42 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Geschäftsmix der britischen Großbank sei im derzeitigen Krisenmodus nicht gerade vorteilhaft, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh/jha/