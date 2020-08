NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lloyds von 42 auf 39 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der britischen Großbank gebe es erhöhte Risiken im Geschäft mit Wohnimmobilienkrediten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher habe er seine Schätzungen für das Geldhaus reduziert./mf/edh