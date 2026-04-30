DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +1,1%MSCI World 4.662 +0,0%Top 10 Crypto 9,9060 +0,5%Nas 24.892 +0,9%Bitcoin 65.812 +1,1%Euro 1,1740 +0,0%Öl 111,7 -2,1%Gold 4.571 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Rivian-Aktie im Minus: Trotz VW-Millionen und Umsatzplus bleiben Anleger skeptisch Rivian-Aktie im Minus: Trotz VW-Millionen und Umsatzplus bleiben Anleger skeptisch
Portfolio-Update: Mutares - Die Schnäppchen-Chance Portfolio-Update: Mutares - Die Schnäppchen-Chance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
112,15 EUR -0,25 EUR -0,22 %
STU
95,40 GBP -0,10 GBP -0,10 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,12 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

11:56 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
112,15 EUR -0,25 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11400 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Börsenbetreibers für das erste Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine leicht erhöhten Prognosen sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
119,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
110,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
95,40 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

