London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 55,12 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11400 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Börsenbetreibers für das erste Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine leicht erhöhten Prognosen sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
119,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
110,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
95,40 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:56
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG