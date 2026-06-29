DAX 25.050 +0,2%ESt50 6.322 -0,1%MSCI World 4.821 -0,1%Top 10 Crypto 7,6975 +2,3%Nas 26.214 +1,5%Bitcoin 51.496 +0,4%Euro 1,1399 -0,2%Öl 71,84 -1,5%Gold 3.974 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich über 25.000 Punkten fest -- Gewinne in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Kryptogeschäfte bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Goldpreis, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck
Bayer-Aktie etwas schwächer: Warum der Konzern US-Zölle auf Glyphosat aus China fordert Bayer-Aktie etwas schwächer: Warum der Konzern US-Zölle auf Glyphosat aus China fordert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
94,20 EUR -1,68 EUR -1,75 %
STU
85,88 CHF -1,10 CHF -1,26 %
BRX
finanzen.net zero
London Stock Exchange (LSE) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 45,66 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

10:16 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
94,20 EUR -1,68 EUR -1,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Juni sei der Aktienkurs des Börsenbetreibers und Datenanbieters im Einklang mit etlichen Konkurrententiteln deutlich gesunken, woran auch ein temporärer Stopp der Aktienrückkäufe nichts geändert habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die am 30. Juli anstehenden Zahlen dürften indes ein weiteres gutes Quartal belegen. Zudem sei die Aktie nun sehr günstig bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10:16 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
11.05.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
01.05.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 legt zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 in Grün
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu
RTE.ie Smurfit Westrock to delist from London Stock Exchange
Zacks All You Need to Know About London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Rating Upgrade to Buy
RTE.ie CRH to fully delist from London Stock Exchange next month
Financial Times Stockpickers: London Stock Exchange, Johnson Service Group, Greggs
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen