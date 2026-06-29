London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 45,66 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Juni sei der Aktienkurs des Börsenbetreibers und Datenanbieters im Einklang mit etlichen Konkurrententiteln deutlich gesunken, woran auch ein temporärer Stopp der Aktienrückkäufe nichts geändert habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die am 30. Juli anstehenden Zahlen dürften indes ein weiteres gutes Quartal belegen. Zudem sei die Aktie nun sehr günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,96 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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