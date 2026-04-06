London Stock Exchange (LSE) Aktie

105,30 EUR +2,10 EUR +2,03 %
STU
95,94 CHF +1,49 CHF +1,58 %
BRX
Marktkap. 51,43 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

London Stock Exchange (LSE)
105,30 EUR 2,10 EUR 2,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12740 auf 13010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an die jüngsten Marktentwicklungen an. Zudem berücksichtigte er am Mittwoch die aktuellen Handelsvolumina und Währungsbewegungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
130,10 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

12:31 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.04.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
