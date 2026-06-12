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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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106,20 EUR +2,80 EUR +2,71 %
STU
96,66 CHF +1,47 CHF +1,54 %
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Marktkap. 50,83 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

Goldman Sachs Group Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

08:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
106,20 EUR 2,80 EUR 2,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13070 auf 13220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Carruthers blieb am Montag nach eingehender Analyse der europäischen Finanzdienstleister bei seiner Kaufempfehlung für die Londoner. Die Aktien der Deutschen Börse und der Euronext stuft er weiter mit "Neutral" ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
132,20 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
104,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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