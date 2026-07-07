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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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103,85 EUR -1,80 EUR -1,70 %
STU
94,69 CHF -2,14 CHF -2,21 %
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London Stock Exchange (LSE) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 50,43 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

Goldman Sachs Group Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

12:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
103,85 EUR -1,80 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13220 auf 13490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Londoner seien schwächer gelaufen als die anderer Börsenbetreiber, schrieb Oliver Carruthers am Dienstag. Er hält die KI-Sorgen jedoch für überzogen und sieht sogar eher Chancen. Die Bewertungsbasis für die Aktien verschob der Experte weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
134,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
104,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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