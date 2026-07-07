London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 50,43 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13220 auf 13490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Londoner seien schwächer gelaufen als die anderer Börsenbetreiber, schrieb Oliver Carruthers am Dienstag. Er hält die KI-Sorgen jedoch für überzogen und sieht sogar eher Chancen. Die Bewertungsbasis für die Aktien verschob der Experte weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
134,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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