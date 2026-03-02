London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 50,69 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 115 auf 110 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Präsentation der Jahreszahlen habe der Börsenbetreiber und Datenanbieter neue Maßstäbe für die Offenlegung von Informationen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gesetzt, schrieb Tom Mills in seinem Rückblick vom Montagabend. Er hob seine Schätzungen primär wegen des neuen Aktienrückkaufprogramms über drei Milliarden Pfund an, senkte aber das Kursziel aufgrund der gesunkenen Branchenbewertungen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1,10 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|17:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG