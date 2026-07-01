London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 49,28 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Broker, Vermögensverwalter und Börsenbetreiber setzt Analyst Tom Mills auf Euronext, wie er am Sonntag in seinem Branchenausblick schrieb. Deren Aktie werde trotz des ergebnisseitig (EPS) starken ersten Halbjahrs noch unter ihrem Hoch aus dem Mai 2025 gehandelt. Bei der LSE würden vernünftige Diskussionen von unsinnigen Kursschwankungen überschattet./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,96 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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