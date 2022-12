NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat London Stock Exchange (LSE) anlässlich des Einstiegs von Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Die Übernahme eines Anteils von vier Prozent durch den US-Softwareriesen im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft könnte sich als Meilenstein auf der Reise des Börsenbetreibers hin zu einem Informationsdienstleister erweisen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh