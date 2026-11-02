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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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AI Analyse

UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

14:56 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
113,00 EUR 0,50 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Oktober-Daten auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm bewerteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die LSE habe das Handelsvolumen allerdings seiner Prognose entsprochen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
112,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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