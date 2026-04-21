London Stock Exchange (LSE) Aktie

WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

12:51 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst Ben Bathurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Volatilität in allen Anlageklassen erhöht habe. Zudem hob er hervor, dass sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2025 in allen Geschäftsbereichen beschleunigt habe. Auch das Wachstum des Abonnementgeschäfts habe dazu beigetragen, dass der britische Börsenbetreiber die Erwartungen übertroffen habe./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
135,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
111,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

