NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange nach Halbjahreszahlen von 10600 auf 10300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Ben Bathurst reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den britischen Börsenbetreiber bis 2023. Damit berücksichtigte der Experte vor allem den stärkeren Gegenwind von der Währungsseite./la/jha/