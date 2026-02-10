DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,00 EUR +2,50 EUR +2,96 %
STU
78,16 CHF +1,22 CHF +1,58 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,53 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

Barclays Capital

London Stock Exchange (LSE) Overweight

14:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
87,00 EUR 2,50 EUR 2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

14:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
05.02.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Dow Jones Zeitungsbericht LSEG-Aktie gewinnt: Investor Elliott steigt bei London Stock Exchange ein LSEG-Aktie gewinnt: Investor Elliott steigt bei London Stock Exchange ein
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags
finanzen.net FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
Financial Times Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen