London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 43,53 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Sanderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|14:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG