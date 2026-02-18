London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 43,72 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson kommentierte am Mittwochabend die umfassende Zusammenarbeit mit der Bank of America und Standard Chartered im Datenbereich. Solche Vereinbarungen lieferten neue Beweise dafür, dass die Datenbasis des Börsenbetreibers für die Kunden wertvoll ist - trotz der wahrgenommenen Bedrohung durch KI./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Sanderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:11
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG