London Stock Exchange (LSE) Aktie

Marktkap. 43,72 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
Barclays Capital

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
90,50 EUR 0,50 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson kommentierte am Mittwochabend die umfassende Zusammenarbeit mit der Bank of America und Standard Chartered im Datenbereich. Solche Vereinbarungen lieferten neue Beweise dafür, dass die Datenbasis des Börsenbetreibers für die Kunden wertvoll ist - trotz der wahrgenommenen Bedrohung durch KI./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
89,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:11 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
11.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
05.02.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

