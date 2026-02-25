London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,4 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Diese seien gut gewesen, schrieb Michael Sanderson in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers liege um ein Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Sanderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
