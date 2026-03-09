DAX 23.808 +1,7%ESt50 5.782 +1,7%MSCI World 4.440 +0,5%Top 10 Crypto 8,9580 +0,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.615 +2,8%Euro 1,1629 +0,0%Öl 93,04 +3,6%Gold 5.178 +0,7%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

101,00 EUR +1,00 EUR +1,00 %
STU
89,73 CHF -0,22 CHF -0,24 %
BRX
Marktkap. 50,51 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

12:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
101,00 EUR 1,00 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" belassen. Das unsichere Umfeld treibe die Handelsaktivitäten der Börsenbetreiber an, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend. Die Deutsche Börse verzeichne ein Rekordvolumen bei Zinsderivaten. Für die Eschborner sowie deren Konkurrenten Euronext und LSE stünden zudem an den Aktien-Kassamärkten für das erste Quartal bereits deutliche Volumensteigerungen im Vergleich zu vor einem Jahr zu Buche./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
100,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,93 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

