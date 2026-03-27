London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 47,88 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
98,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,32 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
