DAX 22.717 +0,7%ESt50 5.576 +0,6%MSCI World 4.166 +0,1%Top 10 Crypto 8,9455 +4,4%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.802 +1,0%Euro 1,1470 +0,0%Öl 112,5 -1,7%Gold 4.567 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
101,00 EUR +3,00 EUR +3,06 %
STU
92,19 CHF +2,70 CHF +3,01 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,88 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

10:11 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
98,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,32 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10.03.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
09.03.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
04.03.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

