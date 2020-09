NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der London Stock Exchange (LSE) bei einem Kursziel von 10 000 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Der Londoner Börsenbetreiber gehe davon aus, dass die Übernahme des Wirtschaftsdaten-Spezialisten Refinitiv spätestens Anfang 2021 abgeschlossen sein sollte, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit bleibe die LSE auf strukturelle Wachstumstrends ausgerichtet. Ein möglicher Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS oder der Wertpapierbörse Borsa Italiana im Rahmen wettbewerbsrechtlicher Auflagen würde die Gewinne nicht substanziell beeinträchtigen./gl/ag