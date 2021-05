NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der London Stock Exchange bei einem Kursziel von 8635 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung biete eine Chance, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere erscheine im Branchenvergleich nicht teuer./ag/bek