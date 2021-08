NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 8635 auf 8890 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Gurjit Kambo hob nach den jüngsten Zahlen des Börsenbetreibers seine Gewinnschätzungen an, in erster Linie aufgrund einer etwas niedrigeren Steuerrate. Das neue Kursziel reflektiere zudem eine gestiegene Sektorbewertung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he