NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8890 Pence belassen. Die Aktien der europäischen Börsenbetreiber hätten sich besser als der Finanzsektor entwickelt, zuletzt aber trotz gestiegener Konsensschätzungen nachgegeben, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies habe die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) unter das Niveau der Vergangenheit sowie jenes der globalen Wettbewerber gedrückt. Die LSE profitiere dabei am stärksten von strukturellen Wachstumstrends./gl/ajx