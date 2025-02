JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13500 auf 13700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine Umsatz- und Kostenschätzungen für den Börsenbetreiber auch an die jüngste Stärke des US-Dollar an. Bei der anstehenden Vorlage der Geschäftszahlen für 2024 werde der Fokus vor allem auf dem Ausblick für das neue Jahr liegen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 13:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 13:00 / GMT

