FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. In China zeichne sich gleichwohl eine Abschwächung der Importe von Kosmetika und Körperpflegeprodukten ab, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la