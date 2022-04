FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Was den Kosmetikkonzern betrifft, sei er sich der Risiken durch den Ukraine-Konflikt bewusst, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtig sei aber die in Zeiten erneuter Corona-Lockdowns in China aufgestaute Verbrauchernachfrage./tih/edh