FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 400 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des französischen Kosmetikkonzerns dürften sich in einem fallenden Aktienmarkt besser schlagen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zuletzt hätten die Anleger, die er getroffen habe, aber nicht einmal über L'Oreal reden wollen./ag/la