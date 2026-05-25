LOréal Aktie

390,25 EUR +5,45 EUR +1,42 %
STU
356,99 CHF +4,86 CHF +1,38 %
BRX
Marktkap. 196,31 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LOréal Buy

08:56 Uhr
LOréal Buy
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
390,25 EUR 5,45 EUR 1,42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
386,45 €		 Abst. Kursziel*:
12,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
390,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:56 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
04.05.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.04.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'
finanzen.net April 2026: So schätzen Experten die LOréal-Aktie ein
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
