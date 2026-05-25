Marktkap. 196,31 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
386,45 €
|Abst. Kursziel*:
12,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
390,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:56
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
