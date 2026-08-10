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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
380,60 EUR -3,05 EUR -0,80 %
XETRA
356,49 CHF -3,16 CHF -0,88 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 206,39 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LOréal Buy

10.08.26
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
380,60 EUR -3,05 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 435 auf 442 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe auf vergleichbarer Basis mit 6,3 Prozent um 0,7 Prozentpunkte über dem Konsens gelegen, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Investitionen für eine Stimulierung der Nachfrage trügen weiterhin Früchte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
442,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
388,15 €		 Abst. Kursziel*:
13,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
380,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,13%
Analyst Name:
Bethan Davies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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