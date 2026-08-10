LOréal Aktie
Marktkap. 206,39 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 435 auf 442 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe auf vergleichbarer Basis mit 6,3 Prozent um 0,7 Prozentpunkte über dem Konsens gelegen, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Investitionen für eine Stimulierung der Nachfrage trügen weiterhin Früchte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
442,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
388,15 €
|Abst. Kursziel*:
13,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
380,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,13%
|
Analyst Name:
Bethan Davies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research