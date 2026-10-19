LOréal Aktie
Marktkap. 216,7 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Buy" belassen. Die Herbstausgabe des Berenberg-Markenbarometers liefere insgesamt ein positives Bild des Körperpflegekonzerns, schrieb Bethan Davies am Montag. Der Marktführer im Beauty-Segment habe in den zwölf Monaten bis September im Vergleich zu den zwölf Monaten bis Juni in den Kategorien Make-up und Hautpflege einen Anstieg des Anteils bei der Marketing-Kennzahl Earned Media Value verzeichnet./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
447,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
404,30 €
|Abst. Kursziel*:
10,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
404,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Bethan Davies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|LOréal Buy
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|LOréal Buy
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|23.09.26
|LOréal Sell
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|LOréal Underperform
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|19.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|LOréal Market-Perform
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|08.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.