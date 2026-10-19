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LOréal Aktie

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Marktkap. 216,7 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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Symbol LRLCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LOréal Buy

09:36 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
404,70 EUR 4,40 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Buy" belassen. Die Herbstausgabe des Berenberg-Markenbarometers liefere insgesamt ein positives Bild des Körperpflegekonzerns, schrieb Bethan Davies am Montag. Der Marktführer im Beauty-Segment habe in den zwölf Monaten bis September im Vergleich zu den zwölf Monaten bis Juni in den Kategorien Make-up und Hautpflege einen Anstieg des Anteils bei der Marketing-Kennzahl Earned Media Value verzeichnet./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
447,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
404,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
404,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Bethan Davies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

09:36 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 LOréal Buy UBS AG
13.10.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
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