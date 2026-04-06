LOréal Aktie

355,45 EUR -3,40 EUR -0,95 %
STU
328,04 CHF -4,51 CHF -1,36 %
BRX
Marktkap. 191,09 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

LOréal Buy

12:11 Uhr
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen bildeten wieder die Speerspitze des Branchenwachstums, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
356,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
355,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
390,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

12:11 LOréal Buy UBS AG
09.04.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
02.04.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
27.03.26 LOréal Overweight Barclays Capital
25.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

