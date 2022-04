ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die Erholung von der Corona-Pandemie, höhere Preise und bislang stabile Absatzvolumina sprächen für einen guten Start des Konsumgütersektors in das Jahr, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für die Margen im Sektor im Jahr 2022 gebe es aber Abwärtsrisiken. Bei L'Oreal sorgten vor allem Make-Up, Duftstoffe und Hautpflegeprodukte für Wachstum. Die Aktie gehört zu seinen bevorzugten Werten./bek/tih