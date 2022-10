NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 460 auf 440 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Eine schwächere Entwicklung in Asien habe die insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegenden Erlöse des Kosmetikkonzerns überschattet, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Gegenwind in Asien nur kurzfristiger Natur sein, was eine Kaufgelegenheit mit Blick auf die Aktien eröffne./mis/zb