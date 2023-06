Goldman Sachs Group Inc.

LOréal Conviction Buy List

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat L'Oreal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik sollte die Bewertung des Kosmetikkonzerns weiter unterstützen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 27. Juli anstehenden Quartalszahlen. Mit seiner Schätzung eines 13-prozentigen organischen Umsatzwachstums liege er über der Konsensprognose. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) und beim Nettogewinn sei er ein wenig zuversichtlicher./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com