NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für L'Oreal von 435 auf 395 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sie nehme das Interesse von Investoren wahr, Aktien von Basiskonsumgüterherstellern zu erwerben, die Gewinnwarnungen ausgegeben hätten, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Sie ziehe Aktien von Unternehmen mit einer besseren Sicht auf die Ergebnisse vor und empfehle aktuell, L'Oreal oder auch Remy, Fever-Tree und Campari zu meiden./ck/ngu