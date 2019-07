LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jeremy Fialko in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nach dem ersten Halbjahr der Konsumgüterbranche. In vielen Fällen brauche es im zweiten Halbjahr eine deutliche Steigerung, um die Jahresziele noch zu erreichen. Bei den Franzosen rechnet er mit zuversichtlichen Signalen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.