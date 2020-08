NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Diese seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Stephanie Wissink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu Wettbewerbern stehe der französische Kosmetikkonzern in einem schwierigen Branchenumfeld aber noch gut da./bek/he