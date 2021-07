NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Umsatz des Körperpflegekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, die Margen "in line", schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he