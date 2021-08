NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen für das zweite Quartal von 340 auf 387 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts einer überraschend guten Entwicklung des Kosmetikkonzerns und der Zuversicht für die Jahresziele habe er seine Schätzungen angehoben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx