LOréal Aktie
Marktkap. 211,43 Mrd. EURKGV 31,93
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 372 auf 374 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über das Wachstum des Kosmetikmarktes halte an, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen sowie die Präsentation des Unternehmens auf der jährlichen CAGNY-Branchenkonferenz. Die Franzosen hätten keine Prognose für das im laufenden Jahr erwartete Marktwachstum abgegeben, rechneten aber mit einer besseren Entwicklung als 2025. Dies deute auf ein weiter schwieriges Branchenumfeld in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China hin./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
374,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
397,90 €
|Abst. Kursziel*:
-6,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
398,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,07%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
