LOréal Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 365 auf 378 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das am Donnerstag vorgelegte Konzernwachstum aus eigener Kraft habe die Konsensschätzung übertroffen, wobei der Geschäftsbereich Active Cosmetics als einziger trotz einer dennoch starken Entwicklung enttäuscht habe, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte 2022 etwas unter Druck geraten, aber alles in allem habe das operative Ergebnis in diesem Zeitraum die Schätzungen getroffen. Zwar sieht Cazzol weiter Unsicherheiten, hob aber seine Schätzungen an, da er inzwischen von einer rascheren Erholung in China ausgeht./ck/mis

