LOréal Aktie
Marktkap. 204,94 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
383,30 €
|Abst. Kursziel*:
6,97%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
382,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,13%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:16
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.