ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 395 Euro belassen. Im Fokus dürften Aussagen des Kosmetikriesen zu den Folgen der Lockdowns in China stehen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ferner Hinweise auf eine Abschwächung der Massenmärkte in den entwickelten Staaten und den Zustand der Konsumsparte, hier vor allem mit Blick auf Europa./bek/he