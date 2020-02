NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat L'Oreal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der selbst erwirtschaftete Umsatz des Kosmetikherstellers habe dank der überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung in Asien die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) übertroffen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe der Umsatz auch im Vergleich zum vorangegangenen dritten Quartal nochmals zugelegt. Er rechnet nun mit einer leicht steigenden Konsensschätzung beim Umsatz 2020, während Änderungen an der Ergebnisschätzung (EPS) limitiert sein dürften./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



